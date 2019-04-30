國防安全研究院1週年 今年將邀外國學者駐點

2019-04-30 17:03

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為國防部智庫的「國防安全研究院」今日成立滿一週年，國防院為此在今日舉辦活動，邀請外賓、政府部門官員出席。國防院董事長馮世寬表示，國防院至今已有19國智庫、訪賓、媒體前來研討，並派員出國8次參加國際會議，並與國際智庫大學簽署3份備忘錄，而今年也將有國外知名學者，到國防院內部駐點。

國防院今日邀請數名退役上將、現役高階將領、外交部官員，以及美國在台協會代表、尼加拉瓜、巴拉圭等國武官等參加慶祝活動。馮世寬演說時表示，國防院去年8月參與「政軍兵推」，去年9月和蘭德公司，共同舉辦「新南向策略」小型研討會，並在去年10月舉辦網路安全治理等研討會，今年更邀請國防部，參與認識駭客攻擊與處置演練，皆有良好效果。

馮世寬表示，預計今年，就會有國外知名學者來國防院駐點，並達成互動合作期望，最讓國防院感到榮耀的是，國防部、國防大學軍官，會到國防院接受一年、一個月不等的駐點研究，並針對中共情勢、中共發展等，邀請專家、學者、戰略顧問、諮詢委員演說，先後已舉行超過30場次的研討會，對培養戰略人才不遺餘力。

馮世寬也說，國防部早在2010年，已邀請產、官、學界，籌設國防安全研究單位，歷經4位國防部長指導、簽署，總統蔡英文2016年就任後，經過多次研討，在2017年10月核准成立，他身為國防院第一屆董事長，深感榮幸。而這一年，也受國防部長嚴德發，以及後備指揮部指揮官周皓瑜中將等人協助，國防院會更加努力作為回報。

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