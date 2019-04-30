高市府報案稱網友嗆殺韓國瑜父女 警循IP抓人

2019-04-30 14:27

〔記者黃良傑、王榮祥/高雄報導〕高雄市警方今證實，新聞局長王淺秋上午11點15分左右，在市政會議結束後，直接向警察局長李永癸報案，警方立即成立專案小組，針對網路留言揚言「殺韓X韓市長女兒」的署名「陳東坡」網友，巧的是，恰於市長韓國瑜近來提及「只要有人要對我孩子下手的時候，我一定告你」後，首度傳出網友留言恐嚇。

據了解，黃暐瀚主持廣播節目，把直播影片放上YouTube，討論韓國瑜臉書發文「台灣安全，人民有錢」，一署名「陳東坡」的網友竟留言「殺韓幹韓市長女兒」，警方接獲新聞局長王淺秋報案，追蹤恐嚇者的IP位址，將介入查出該名涉恐網友，深入了解可能動機。

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