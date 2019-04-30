瓜地馬拉總統來訪：希望可以打開台灣的市場

2019-04-30 13:01

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今天以隆重軍禮歡迎來訪的台灣邦交國瓜地馬拉總統莫拉雷斯，莫拉雷斯強調，瓜地馬拉會與台灣站在一起，希望藉這次來台正式訪問可以向世界宣告「我們的邦誼堅定不移」，瓜地馬拉也希望可以打開台灣的市場，除了咖啡之外，還有很多可以跟台灣分享的產品。

蔡總統致詞提到，莫拉雷斯遠從1萬4000公里的瓜地馬拉第一次率團來訪，她要代表台灣人民表達最誠摯歡迎；台灣和瓜地馬拉有長達85年邦誼，雖然兩國地理距離遙遠，但友誼歷久彌新，這幾年雙方交流合作愈來愈密切，不論在基礎建設、醫療衛生、教育、經貿、技術合作等領域都有亮眼成果。

她說，這次莫拉雷斯親自來訪，更加深兩國互動交流，台灣會持續秉持踏實外交、互惠互助的精神，與瓜地馬拉推動各項合作、共創雙贏。

莫拉雷斯說，他很欣慰可以在3年之內第3度與蔡總統見面，瓜地馬拉是促進兩國人民合作及國家發展的夥伴以及無條件的盟友，兩國都分享和平、民主、主權、自由等共同價值。

莫拉雷斯說，他要推崇蔡總統卓越的領導，蔡總統的執政向全世界宣告台灣是自由的燈塔。

他說，台灣是繁榮以及願意提供協助的國家，任何時刻都願意伸出友誼之手；台灣處處充滿機會，高等教育普及、經濟開放、具備有利投資環境，競爭力、尖端科技交流、文化以及觀光等都極具吸引力，他這次來台灣目的之一就是加強台瓜雙邊的經貿交流，拓展兩國在環境保護、社會融和、糧食安全以及觀光等領域合作。

莫拉雷斯認為，相互合作非常關鍵，有助於台瓜達成結為邦交時所訂定的理想及目標，台瓜兩國人民一定可以享受兩國關係友好成果。

莫拉雷斯強調，他對台灣有十足信心，瓜地馬拉也會與台灣站在一起，他更希望藉這次來台正式訪問，可以向世界宣告「我們的邦誼堅定不移」。

他並提到，瓜地馬拉希望強化兩國經貿關係，兩國有很多相似之處，瓜地馬拉也頗具潛力，希望可以打開台灣的市場；瓜地馬拉高品質的咖啡是一個好例子，他知道瓜國咖啡在台灣百貨商場、便利商店都有很好的銷售成績，但除了咖啡之外，還有很多可以跟台灣分享的產品。

莫拉雷斯說，瓜地馬拉地理位置優勢鄰近美國市場，可以為台瓜兩國創造更多的發展與就業機會，他希望創造出台瓜兩國的雙贏局面。

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