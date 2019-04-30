同婚專法第三版本登四大報宣傳 週五院會闖關

2019-04-30 12:57

〔記者彭琬馨／台北報導〕同婚專法即將在本週四展開首波協商，儘管立法院內已有行政院提出的「司法院釋字第748號解釋施行法草案」、與反同團體幸福盟推動提出的「公投第12案施行法草案」，部分反同團體仍極力遊說跨黨派立委提案。由民進黨立委林岱樺領銜提出的「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法」成為行政院、幸福盟外的第三個同婚專法版本，今在立法院程委會闖關，不過因朝野立委有意見，相關議案將送週五院會處理，本週五院會料將有另一波朝野攻防。

為擴大社會支持基礎，反同陣營信望愛基金會主推「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法」，強調以政院版本為底、結合公投第12案投票結果，取得中間立場，研擬出這份「中庸務實」的同性結合專法。相關團體今並在四大報頭版刊登廣告，以「比行政院更符合釋字748號解釋的同性結合專法出爐了！」為題，向社會大眾爭取支持專法內容。

此外，由民進黨團提出「軍人保險條例部分條文修正草案」、「軍人撫卹條例部分條文修正草案」等全數議案，今日程序委員會皆未通過，將在週五院會處理，屆時朝野黨團料將有一波朝野攻防。

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