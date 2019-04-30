宋楚瑜力捧一國兩制 綠委：不應附和中國說法犧牲台灣

2019-04-30 12:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕親民黨主席宋楚瑜接受中國官媒《新華社》專訪時表示，針對中國領導人習近平所提「一國兩制台灣方案」表示非常贊同，亦表明「親民黨一向認同兩岸一中、反對台獨」；對此，民進黨立委賴瑞隆表示，宋主席不應該輕易附和中國「一國兩制」說法，犧牲台灣的權益。

賴瑞隆分析，去年九合一大選民進黨失利，中國影響台灣選舉策略有效後，今年1月習近平加碼提出「一國兩制台灣方案」，現在越來越多藍營人士往統一方向靠攏，但一國兩制台灣人民絕對沒有辦法接受，更沒辦法接受走向香港化的模式。

賴瑞隆強調，中國正不斷加重對台統一力道，國內所有政黨的領袖或政治人物，都應該以台灣利益為最優先，不應該輕易附和中國「一國兩制」說法，這對台灣未來選擇權有很大的傷害。

賴瑞隆指出，蔡總統曾兩次任命宋楚瑜主席為APEC代表，宋對外應該要非常謹慎，不應該影響台灣的權益，希望宋主席能好好慎重思考處理，親民黨應該以台灣人民的最大利益為優先，不要犧牲台灣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/