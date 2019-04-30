宋楚瑜稱台灣是中國一部分 柯文哲：叫我們統一大陸嗎

2019-04-30 11:43

〔記者沈佩瑤／台北報導〕親民黨主席宋楚瑜日前接受中國官媒《新華社》專訪，在報導中指宋不但表示中國大陸和台灣均屬中國、台灣是中國一部分，還贊同中國國家主席習近平所提對一國兩制台灣方案進行政治協商。

由於宋楚瑜和台北市長柯文哲一向友好，柯文哲今早受訪被問及看法時，他沒有正面回應，反指所謂超越藍綠不是消滅藍綠，是讓藍綠不同的意見在台灣社會都可以共存。

不過柯也說，「朋友歸朋友，也不是他講的每一句話你都要支持、贊同」。

所以言下之意是不認同宋楚瑜嗎？柯則稱自己對這種題目都有標準答案，「我們尊重每個人的說法」，但他認為最後還是看台灣的民意，因為最重要還是那句話：「台灣前途由台灣人民決定。」

聽到宋楚瑜在專訪中說台灣是中國的一部分？柯笑說：「這是叫我們要統一大陸是不是？這實在是太辛苦了。」

此外，對於未來有沒有可能柯宋配？柯狐疑反問：「柯宋配，怎麼這麼奇怪的想法？」媒體提醒之前傳出幕僚曾跟宋楚瑜請益，關於無黨籍參選事宜，柯回說，「他有黨籍，他是親民黨啊！」「沒有啦，齁，什麼柯宋配。」

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