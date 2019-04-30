李俊毅控民調舞弊 民進黨：一切公平公正公開

2019-04-30 11:26

〔記者楊淳卉／台北報導〕參與台南市第4選區立委初選的前立委李俊毅今北上召開記者會，指控黨內初選民調電話出現非選區及非住家電話等舞弊情形，要求黨中央暫緩公布民調結果。對此，民進黨回應，初選民調從抽樣到執行都有民調委員會監督，執行過程還有候選人代表監聽，一切公平公正公開，候選人的質疑並無道理。

台南市第4選區及屏東縣第2選區皆是明年重劃後變更的選區，初選結果也備受關注。新增的台南市第4選區，由新系台南市議員林宜瑾、正國會台南市議員蔡旺詮、前謝系立委李俊毅對決，昨晚進行初選民調，民調結果今中午出爐，勝出者將獲黨提名。

針對李俊毅指控，民進黨回應，初選民調從抽樣到執行都有民調委員會監督，執行過程還有候選人代表監聽，一切公平公正公開，候選人的質疑並無道理。

民進黨表示，民調抽到回答表示非選區或是非住家的，都不會計入有效樣本，李俊毅曾任黨的副秘書長應該很清楚，而且候選人代表在現場也未表示異議。

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