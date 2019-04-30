獨獲國民黨補助130萬元？盧秀燕：錢不是國民黨給的

2019-04-30 10:58

〔記者張菁雅／台中報導〕高雄市長韓國瑜昨（29）日公布去年市長選舉經費收支情況，台中市長盧秀燕也透過市府透露選舉經費透支2000多萬元。盧秀燕今日受訪時表示，選舉就是要花錢，而當時國民黨的黨產全部被凍結，她的選情不被看好，很多捐款卻步，因此選舉經費透支，不過，結果是美好的，她對選舉出錢出力的人都充滿感激。

台中市政府新聞局昨天透露盧秀燕在市長選舉總支出8000多萬元，選舉募款6000萬元，透支2000多萬元，另獲得國民黨中央補助經費130萬元。

媒體今日詢問盧秀燕，黨中央給她130萬元，只給韓12萬元，是否對她比較好？盧秀燕表示，這130萬元不是國民黨給的，而是外縣市民眾要捐給她，但不知道怎麼聯絡，或者有的人希望不要曝光，所以透過國民黨中央黨部指定捐給她。

盧秀燕說，不管有沒有給錢，她對國民黨充滿感謝，選舉有人出錢、有人出力，尤其當時國民黨狀況非常辛苦，黨產全部被凍結，在那種情況下，能夠贏得選戰，應該對每個人充滿感激。

針對六都市長中，盧秀燕選舉經費超支最多，盧秀燕表示，國民黨六都市長選情，除了新北市長侯友宜稍微好一點外，其他人都不被看好，很多人不認為她會勝選，再加上有些人擔心被打壓，很多捐款都卻步，當時的確透支。她笑說，她還不是最慘，她看到其他人更慘，不過，結果是美好的比較重要，對選舉出錢出力的人都充滿感激，她會好好地做，透過施政來努力報答大家。

媒體也問盧秀燕，對韓國瑜競選經費金額是否感到訝異？盧秀燕說，選舉就是要花錢，光是立委選舉花2000萬至3000萬元，甚至3000萬至4000萬元，都有人在，直轄市長這麼大選舉，廣告行銷量很大，雖然是一碗滷肉飯，還是要打廣告、掛看板、辦造勢活動，工作人員、宣傳車等在在都要支出，選舉不可能一毛不花，按照法令規定，直轄市長選舉經費上限近億元，不管哪個縣市都在這個範圍內，最重要的是，公開透明、按照法令申報，8月份監察院會統一公布，目前在查核當中，最後數字還是以監察院公布為準。

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