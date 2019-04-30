才剛宣布IG開張 賴清德帳號今一度「找不到用戶」...

2019-04-30 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕明年總統大選將至，前行政院長賴清德也參與民進黨內初選，挑戰爭取連任的現任總統蔡英文，針對各項議題正面交鋒，還似為了增加與年輕人互動開直播聊天，28日深夜另在粉專公布IG開張，歡迎大家追蹤。未料，今天稍早卻一度傳出賴的帳號「找不到用戶」的消息。

上週日晚間11時57分，臉書粉專「賴清德」貼文帥氣、簡短地詔告天下，「我的IG開張了，id是William_chingte。就這樣，歡迎追蹤」，並附上英文版本書寫，還稱「Stand up, Brian！ 博恩站起來！說我討厭英文」，而他推動雙語國家，「當然不會討厭英文」、調侃「你以為威廉睡了嗎」，逗趣發文笑翻底下一票網友。

但令人錯愕的是，臉書粉專「賴清德」稍早指出，「我的IG目前發生一點問題，正在處理，請大家放心」，點進先前粉專分享的連結時，也一度出現「很抱歉，此頁面無法使用。你點擊進來的連結可能已失效，或頁面可能已被移除」的畫面，賴的粉專也附上「找不到用戶」的截圖。

不過根據實測，近11時前再點進連結，或直接在IG搜尋時，賴清德的帳號似乎又回來了。

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