防紅色滲透！時力提案：廣電媒體不得接受敵國資金補助

2019-04-30 09:14

〔記者彭琬馨／台北報導〕為防止中共勢力介入台灣媒體、散播有利於中國統一言論，時代力量立委黃國昌、徐永明、林昶佐與高潞以用今上午召開記者會，針對「廣電三法」提出修法。黃國昌說，廣電媒體具有公共性格，對我國民主防衛機制富有一定義務，媒體負責人不能一邊接受被我國認定是敵國的補助，一邊又在我國享有公共資源經營廣電媒體。

根據修法內容，與我國交戰或武力對峙之國家、政府或團體一定金錢或其他財產上利益資助或補助之自然人、法人及由其所控制之關係企業，不得直接、間接經營或控制有線廣播電視、衛星廣播電視與廣播電視經營之事業，同時配合行政罰則修訂，將罰鍰由原先的20至200萬，上修至200至2000萬，並限期改善，若未改善最嚴重可以撤照處分。

時代力量總召徐永明表示，媒體經營者不能一邊拿中國的錢，一邊又在台灣經營媒體，他呼籲執政黨盡速排審法案，並提出相應版本。

旺中集團日前遭媒體揭露，自2007年起便積極領取中國補助，近11年來共領取高達152.6億元的中國補助金額。旺中集團旗下擁有中國時報、工商時報、旺報、周刊王、中視、中天等橫跨平面與電視的媒體集團。

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