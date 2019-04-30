勞工局預算不應淪綁樁、養工棍的私房錢 高總工會向韓國瑜喊話

2019-04-30 09:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市獨立總工會今在高市議會前，發起2019「反唬爛、要平權、高雄五一願愛行」陳情行動 ，工會指出高雄因「韓流」現象，難得成為焦點，基於「改變從高雄開始」的行動決心，扭轉南北資源分配不均，翻轉台北政策迷失，倡議鼓動南方分配正義思潮。

總工會提出五大訴求：

一、 請蘇院長基於福國利民施政理念，立即責令勞動部，比照行政院設置各區服務中心，設置勞動部「不當勞動行為裁決委員會」，以利台北以外，特別是南部及離島勞工，即時行使救濟權利。

二、 請蘇貞昌院長責令金管會及財政部支持，由國民黨黃昭順、蔣乃辛及民進黨劉建國立委分別提案，且各黨團均公開支持之「證券交易法第14條之7修正案」，上市公司應設置勞工董事，期待本會期能夠順利修法。

三、 請蘇貞昌院長責令限期勞動部南遷高雄。

四、 針對高雄市民搭乘旗津渡輪及參觀英國領事館，請韓市長支持調降渡輪票價及英國領事館入館票價50%，並應責成相關局處，實施在地市民與觀光客差別費率，參考各國訂價作法，適度調高觀光客費率。

五、 請韓市長責令高雄市勞工局，重新檢討補助相關總工會預算之正當性與合理性，並公布相關補助團體、項目、金額。韓市長宣示拚庶民經濟，在高雄市政府財政情況下，勞工局絕對不能再以慣例為藉口，有限的預算不應再淪為綁樁腳，養工棍的私房錢，黨政不分。

高市獨立總工會理事長張緒中表示，陳情行動希望透過高雄市最高民意殿堂市議會決議，照顧勞工不分黨派，並請韓國瑜市長在行政院院會向蘇貞昌院長反映爭取，結合來自南部政治菁英，共同向中央爭取，透過公共政策作資源重分配，讓高雄成為不分藍綠，疼惜勞工的台灣頭。

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