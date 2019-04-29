不滿無端遭解聘卻改聘他鄰他里人 竹北前鄰長陳情監院

2019-04-29 20:09

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市民代表鄭建村今天在定期大會上質詢，指接獲多個里的前鄰長陳情遭無端解聘，卻改聘其他鄰、其他里的人甚至是里長住他鄰的親人，質疑違法，更讓他們尊嚴受損；鄰長為民服務雖是無給職，但每月享有2000元津貼等福利，已向監察院和縣府、市公所政風單位遞交陳情抗議書。

竹北市公所民政課長羅日昌表示，全市有31個里、670多個鄰長，確有接獲幾個里陳情。對此，公所已發文各里，要求未在本鄰聘鄰長的里，除特殊原因報公所同意外，非本鄰任鄰長者6月1日前要更聘過，公所也將依「竹北市鄰長遴聘、解聘要點」全面普查。

鄭建村表示，他在里長任內，因分里鄰過渡期大樓找不到鄰長，而曾指派他鄰人士擔任鄰長，有經公所報准。但近來他接獲10餘名前鄰長陳情，有的還是曾被市公所表揚的特優鄰長卻突遭換掉，改聘他鄰、他里人士，甚至改聘自己住在他鄰的親人，讓人無法接受。

鄭建村說，陳情的前鄰長並不反對改聘本鄰其他人，但里長改聘他鄰、他里人士，質疑違反相關法令，更損害他們尊嚴，因此向監察和政風單位陳情，希望糾正這些疑似濫用職權的里長。

遭質疑的里長則強調，依相關規定遴聘鄰長。

鄭建村並質詢，縣長楊文科上任後恢復鄰長每月2000元津貼的政見，但竹北市只發1000元，未全面落實，原因疑是市公所本身已額外發給鄰長1000元，此舉讓人無法認同，政見不應因各鄉鎮市財政而有所不同。

縣府民政處長吳聲褀表示，非法定社福不應該競逐加碼，鄰長工作項目、性質都雷同，因此針對縣內無自行編列鄰長津貼的5個公所，以統籌分配款方式補助鄰長津貼，讓全縣鄰長可領到一樣2000元為上限，以求公平﹔自行編列預算的8個公所就不再加碼補發，否則月領3000元將為全台最高，縣府財政不佳，必讓縣府及公所遭審計室糾正而失去美意。對此做法，將函文各公所明確說明，以求全縣統一並落實縣長政見。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/