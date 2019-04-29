黃昭順提案「中國長照天堂」 家族經營養老院挨轟「自肥」

2019-04-29 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委黃昭順等16名立委日前提案，要放寬中國籍配偶家眷來台定居的條件，遭網友痛批恐讓台灣成為「中國人的長照天堂」，質疑修法簡直是「長照吳三桂」，提案遭罵翻後，黃也低調撤案。對此，桃園市議員王浩宇表示，黃昭順的家族經營養護中心，修法後「他的家族，怎樣都會是這個法案的獲益者」。

王浩宇在臉書表示，提案讓中國人來台免費使用「長照」、「健保資源」的黃昭順的家族，在新北市深坑經營「健順養護中心」，專門做老人安養的生意，包含前總統馬英九、前新北市長朱立倫在內的國民黨政治人物都曾拜訪。

王浩宇指出，黃昭順的提案內提到，「七、符合長期照顧服務法第三條第一款、第二款、第三款者」，指的是所有在中國的「長期照顧」、「身心失能者」、「家庭照顧者」，都有資格來台灣申請定居，完全不需要與在台灣的任何人有親屬關係；而「定居」就代表「申請台灣身分證，然後可以進一步取得台灣的公民權」，來台灣享受長照服務。「他的家族，怎樣都會是這個法案的獲益者。」

他強調，更嚴重的是，一旦這個法案通過，就是大開方便之門，讓中國大量移民台灣！「我個人非常擔心，2020國民黨在立法院過半，這個法案會捲土重來，然後強勢通過，蠶食台灣有限的健保資源」。

因「誰摔死了李新」一案與黃昭順有糾葛的已故前台北市議員李新的女友郭新政也在臉書開砲，「黃昭順的家族企業就是做養老院的，這個法案就是要自肥，沒別的了。不然你告訴我，領台灣錢的台灣立委，莫名其妙提一個對台灣人毫無幫助的修正條文幹什麼？」，她更批，「休想抓中配來救援妳自己，妳才不是想幫助新住民勒，別當大家87好嗎？」

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