批挑起敏感意識形態 王世堅轟柯P「爛咖」

2019-04-29 15:51

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲日前演講，指大巨蛋為「偉大的國父」下挖10.5公尺，導致逃生問題難解，「原來意識形態可以讓人變笨！」只不過，台北市議員王世堅今下午議會質詢指，國際規定巨蛋高72.5公尺，由於路寬導致大巨蛋法定申請高度約60多公尺，所以須再下挖10公尺，柯胡說八道，「敏感意識形態就是柯文哲這種爛咖去挑起」。

王世堅表示，國父紀念館結構體連屋禿共30.4公尺高，大巨蛋則60多公尺高，正常人都知道大巨蛋是國父紀念館的2倍高度，很清楚柯文哲話胡說八道，「你沒看過豬也吃過豬肉」；他還問建管，臨路的建物高度，要考慮採光、居住壓迫，因此高度須以面臨路寬乘以1.5係數，忠孝東路40公尺寬，法定申請高度約60多公尺，球場需72.5公尺，所以下挖10多公尺。

王世堅痛批，柯文哲無知還扯意識形態，王問備詢台上的體育局長李在立，台北市政府32個局處各有專業，為何任由柯胡言亂語大巨蛋下沉式廣場是為了尊敬偉人，柯此言還博得年輕聽眾掌聲，其實嚴重挑起意識形態就是柯；只見李尷尬不予回應。王接著問台北市政府發言人劉奕霆「成天跟柯瞎混，為什麼不制止？」劉僅說，事前不知柯會講。

另外，北市府日前移植大巨蛋路樹，王世堅也爆料，扣除樹木專家出席費2萬元，北市府竟斥資19萬元經費用於值勤員警膳食，從3月中旬到3月23日動員員警共1435次，比臨檢八大行業還大陣仗，結果大砲大小鳥，哀莫大於心死的護樹團體僅有1人現場表達靜默抗議，實在不符比例原則，應不應該向遠雄討21萬元？李在立回應，移樹是北市府應辦事項。

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