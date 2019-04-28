讚韓講話「有所本」 潘恒旭被神諷「像不丹人一樣傻」

2019-04-28 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日頻頻露臉亮相，讓韓粉們爭相簇擁，有媒體鑽研韓國瑜受歡迎的原因，並採訪手下觀光局長潘恒旭，潘恒旭直言韓國瑜講話「有所本」，才會受到喜愛，此話一出立刻被網友神反諷「像不丹人一樣傻」。

《中天新聞》專訪潘恒旭，潘認為，「韓流」自2018年掀起後至今沒有退燒，1個很大的原因是韓國瑜「唯真不破」。潘恒旭說：「他（韓）並不是去取悅人們，（不會說大家）希望聽到的言論，而且他講的東西都是有所本，他不會違背自己心裡真實的意志，所以回歸基本面大家日久見人心，大家會回復對市長的支持。」

網友針對潘恒旭說韓國瑜講話「有所本」，提出韓過去曾說過「阿爾卑斯山旁邊的不丹人都傻傻的」作為印證，認為韓國瑜說出這句話根本「沒所本」，也有網友提到，「韓國瑜講話，根本就是為了取悅大眾，講一些大家希望聽的言論，如：發大財、F1賽車、阿諾來高雄、挖石油，但這些言論根本都是唬爛的」。

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