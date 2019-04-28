蔡總統參加反核遊行 盧秀燕：禁核改用中部人的肺發電？

2019-04-28 14:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕針對總統蔡英文於前天（27日）參加廢核大遊行，台中市長盧秀燕今天（28日）主持旱溪河岸橋樑景觀美化改善第二期工程開工典禮前說，蔡英文總統宣稱台灣不會缺電，是因為民進黨禁掉核電以後，大量使用煤電跟火力發電，用的是中部人的肺在發電，對中部人太不公平，盧秀燕質問說，蔡總統應該說請楚講明白，現在是不是用煤電、火力發電當作國家主要的發電能源？是不是在用中部人的肺在發電？這個要跟中部人說清楚講明白。

盧秀燕進一步質疑說，民進黨禁掉核電，大量使用煤電跟火力發電，用中部人的肺在發電，中火（台中火力發電廠）十部機組都是使用煤發電，如果不用核電，她希望蔡總統可以說明，直接替代的能源在哪裡？盧秀燕強調，使用煤電、火力發電，就是犧牲中部人的健康。

盧秀燕說，全世界的主流都是反煤電，因此，歐洲許多國家計畫在2030年，也就是11之年，禁止燃煤發電，根據報導，英國更計畫在2023年不用煤電，用煤電本來就是最不環保、最影響民眾健康的一種發電方式，她希望蔡總統說請楚講明白，現在是否用煤電、火力發電當作國家主要的發電能源？是不是在用中部人的肺在發電？這些，都要跟中部人說清楚講明白。

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