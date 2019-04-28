馬辦經濟論壇 朱立倫：遇到韓、郭 會彼此加油

2019-04-28 13:15

〔記者張菁雅／台中報導〕馬英九基金會後（30）日將舉辦「突破困境，迎接挑戰」重振台灣競爭力會議，前新北市長朱立倫與高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘均將參加，被形容是國民黨總統初選政策辯論提前登場。對此，朱立倫今日表示，如果遇到韓、郭，會彼此加油，更重要的是提出好的政見，讓台灣更好。

朱立倫今日出席中華民國鄉鎮市長聯合促進會，針對媒體詢問後天是否出席馬英九基金會舉辦的台灣經濟力會議，朱立倫表示，透過這樣的學術研討會討論台灣經濟，絕對是好事，加上他行腳台灣，提出生活經濟的論點，都是希望台灣經濟更好。

朱立倫也說，這場會議是經濟論壇，參加者都是學者、專家，很多是他的好朋友，大家一起對台灣經濟提出好的方向，他也會多聆聽，彼此交換意見。

至於當天將與韓國瑜、郭台銘碰面一事，朱立倫表示，會議如何安排，他還不瞭解，大家都是好朋友，如果有遇到的話，彼此加油，更重要的是大家都能提出好的政見，讓台灣更好，讓國民黨爭取勝選。

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