國民黨曾在民服社設「詢問處」 方便匪諜自首

2019-04-28 13:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國對台滲透嚴重，昔日堅決反共的國民黨，今日已不再談中國對台威脅。對此，南台科大財經法律研究所副教授羅承宗今日受訪表示，當年的國民黨為了方便匪諜自首，還曾在民眾服務處設立「匪諜自首辦法詢問處」，歡迎在台匪諜去「地下黨部」自首。

行政院黨產會現正調查民眾服務社是否為國民黨之附隨組織，查出全台灣至今還有125個國民黨黨部，和民眾服務社設在相同地址，例如國民黨台中市第7區黨部和台中市大里區民眾服務社「合署辦公」。

據黨產會調查，民國40、50年代地方上民眾有什麼事都會去找「民眾服務社」，可說是沒有掛牌的國民黨地下區黨部，以前辦公房舍、辦公人員是使用公家預算、資源，還可另外申請人民團體補助，替國民黨做選民服務、情報搜集的基層組織工作。

羅承宗指出，過去國民黨在蔣介石帶領下堅決反共，老蔣特別指示「民眾服務社」縣級以下組織保持秘密，以前的國民黨更不像現在的國民黨，上下彌漫「砲口對內，與敵唱和」弔詭現象。

羅承宗提及，國民黨為勸告受共匪欺騙走入迷途的同胞趕快自首，當年制定了「共匪與附匪份子自首辦法」及「檢舉匪諜獎勵辦法」，鼓勵毅然自首，政府當不究既往，只要誠意悔過，即能獲得生命安全和工作保障。

羅承宗指出，前外交部長葉公超在1951年曾說「鑑於匪共絕不會放棄其軍事進攻與政治滲透之企圖，繼續檢肅潛匿之零星共匪及附匪份子，實屬必要」。當年國民黨為了「歡迎」匪諜自首，同年11月國民黨嘉義縣委員會還特別在民眾服務處設「匪諜自首辦法詢問處」，要匪諜把握最後自新機會。

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