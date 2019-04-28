吳韓會是「鴻門宴」？吳敦義怒回：會準備刀斧手嗎

2019-04-28 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨「吳韓會」將於30日登場，國民黨主席吳敦義今日出席活動時，針對媒體詢問「吳朱會」是否公開，吳一度怒嗆「他（朱立倫）跟韓先生見面也沒公開！」難道要找上百人演一場現場秀嗎？針對媒體詢問「吳韓會」是否可能為「鴻門宴」？吳也怒指「什麼是鴻門宴？」「你覺得鴻門宴會有刀斧手準備在那裡嗎？」

吳朱會別不可告人？吳嗆：要演現場秀嗎

據本報今日報導，前新北市長朱立倫今到雲林參加活動時，針對國民黨內總統初選提及，黨要團結支持最強候選人，伸手不打自己人，並針對是否與吳敦義主席見面一事表示，如果有見面會把所有內情告訴大家，不會有不可告人之事。

綜合媒體報導，吳敦義今日出席松山慈惠堂祭拜儀式，針對媒體詢問，「吳韓會」是否可能為「鴻門宴」？吳敦義反問記者「什麼是鴻門宴？」強調本來要競選的人，就要跟黨來接觸，「你覺得鴻門宴會有刀斧手在那裡嗎？」

針對媒體詢問有關「吳朱會」是否公開？吳一度動怒嗆說，「他（朱立倫）跟韓先生見面也沒公開！難道要找記者幾十人、上百人，演一場現場秀嗎？這是絕無可能的事情！」

針對黨內近來頻傳攻擊韓國瑜事件，吳則說「沒有黨內去爆什麼東西！沒有的事！」並強調在過去兩年黨內的艱困時期，有四處去跟比較信任、尊敬的好朋友借款給中國國民黨週轉，但自己沒經手任何金錢。

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