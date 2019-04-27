小英遊行遭柯P酸「奇怪」 網打臉：西方一堆總統常常參加

2019-04-27 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕由民間團體「全國廢核行動平台」主辦的廢核大遊行今天下午登場，總統蔡英文也到場向長期努力反核的人士及團體表示敬意及感謝。台北市長柯文哲卻酸說，「奇怪，總統還遊行，問題自己去解決就好。」對此，臉書粉絲專頁「美國政治觀察」貼出了一張「總統參加遊行照」，反問「總統參加遊行很奇怪嗎？」

「美國政治觀察」說，照片是2015年時任美國總統的歐巴馬出席「血腥星期日」（Bloody Sunday）50週年的遊行活動，紀念1965年美國黑人為爭取民權，在遊行途中遭警方血腥鎮壓的事件。

根據《BBC》報導，為了團結遭接二連三發生的恐攻而受創的人心，2015年的1月11日，法國巴黎有超過100萬人上街遊行。而在這次的遊行隊伍裡有來自40多國的領導人參加，除了法國的盟友德國和英國的領導人，甚至還有伊斯蘭國家土耳其和巴勒斯坦，連巴勒斯坦「死對頭」以色列的領導人也在遊行隊伍中。根據《紐約時報》的報導，歐巴馬當時決定不參加巴黎遊行，而遭致輿論批評。

不只民主國家的總統有參與遊行的紀錄，2016年5月1日時任古巴總統的勞爾卡斯楚（Raul Castro）也上街參加「五一勞動節遊行」。而在2018年卡斯楚卸任後，當時的總統狄亞士（Miguel Diaz-Canel）也在「五一勞動節遊行」上現身。根據《每日頭條》報導，對古巴人來說，「五一勞動節遊行」已漸漸不再是工人階級的聯合大會，而是一場狂歡嘉年華。

網友則說，「我覺得是批評的人民主素養不夠，把遊行簡化成只有抗議了吧？」；「遊行就是陳抗。所以嘉年華遊行也是一種陳抗吧，嗯，我懂。」；「我覺得總統參加遊行沒什麼啊~~西方國家一堆總統常常參加遊行」；「小英來挺2025非核家園的政見，很奇怪嗎？」。

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