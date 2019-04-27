韓國瑜現身韓粉誓師會 宅神：「巧合路過」看過很多次了

2019-04-27 21:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜原本說不出席韓粉「歡樂感受新台灣」誓師大會，今晚再度「跳票」，意外路過現身會場，安撫韓粉稍安勿躁，再給他一點時間；宅神朱學恒直言，這種剛好巧合路過的事情，我從小到大看過很多次了，想要就大大方方的走進去，這麼困難啊？

網友留言，「國民黨政客都真巧、不是剛好媽祖降駕託夢、就是真巧隔壁有活動不得不去..」、「你沒有親身經歷，你不懂那種感動」、「連朱大都轉向了」、「這個活動是臨時決定，韓市長順路經過我沒覺得這有甚麼不妥」、「今晚，我心中韓總已經死了」、「這樣被中天搞、聲望不會上升的，因為只是穩住了鐵粉基本盤...中間的都跑光了」。

韓粉「歡樂感受新台灣」活動今天下午到晚上在高雄鳳山登場，先前透露不會出席的韓國瑜，今晚結束在隔壁的重機大會師活動時，被熱情韓粉攔下後到場談話，他說，已聽到熱情民眾的心聲，但請大家稍安勿躁，再給他一點時間，大家很快就會知道答案。

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