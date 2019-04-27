赴港參加反逃犯條例遊行 33名台灣法輪功學員遭遣返

2019-04-27 19:37

〔記者鍾麗華／台北報導〕33名台灣法輪功學員昨天搭機前往香港，計劃參加明天「反逃犯條例」遊行，卻遭強制遣返。陸委會表示，已向香港政府表達關切，並要求港府應尊重並理性看待國人合法表達意見。

港府擬修訂「逃犯條例」，香港泛民派團體擔憂，一旦這項條例通過，北京當局可藉此要求港府引渡異議人士，因此發起28日遊行，要求港府撤回法案。33名台灣法輪功學員響應遊行，不料卻在香港機場被攔，並遭分批遣返。針對這起事件，港府至今沒有評論。

陸委會表示，香港辦事處當時並未接獲國人相關協助請求，但獲知訊息後，已即洽航空公司了解情況，並向港府表達關切，並對國人遭港府拒絕入境、遣返一事表示遺憾。

陸委會強調，台港交流向來緊密，希望港府能善待持合法證件入境的國人。此外，言論與宗教自由為基本人權，對於國人欲參與合法而平和的意見表達，也期盼港府能理性看待，予以尊重。

據了解，自2001年起，便陸續傳出港府拒絕法輪功學員入境香港的事件，此外，包括中研院學者吳叡人、吳介民、作家張鐵志、閃靈樂團等都曾被拒絕入境，外界普遍質疑，港府對於政治立場與北京當局相左的人士與團體，早已建立「訪港黑名單」，但遭港府否認。

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