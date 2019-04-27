遭疑動用市府資源申請商標 韓國瑜這麼說

2019-04-27 18:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜被質疑動用行政資源，申請「賣菜郎CEO韓國瑜」和「Q版韓市長」商標，韓今午參加模範勞工表揚時反問，商標申請以後會有什麼問題嗎？跟市府沒有關係吧！強調LOGO申請後，將來商業上要授權，授權金用來幫助教育、弱勢族群，但未提及多少比例捐出，他並反問「還有什麼陰謀論」？

韓國瑜的傳記「跟著月亮走」版權生糾紛，韓國瑜申請「賣菜郎CEO韓國瑜」的商標，也引發討論，未來支持者不得擅印以免侵權，新聞局長王淺秋證實申請商標，包括Q版的市長肖像和拿高麗菜的「賣菜郎CEO韓國瑜」，申請地址位於李佳芬創辦的維多利亞中學。

韓國瑜參加模範勞工表揚大會，對被質疑動用市府資源申請「賣菜郎CEO韓國瑜」商標，他反問「這有什麼陰謀論」？韓說「這跟市政府沒有關係吧！」強調是個人申請的，當時構想是將來商業活動若用到LOGO，就給授權多照顧一下高雄的教育和弱勢。

不過，韓申請商標後，之前無償使用者必須付費，否則不得再用，因韓選市長時曾向攤商小販說，儘管使用LOGO，只要能幫大家發大財都沒關係，因此，韓突然申請商標之舉，在夜市攤商間引發議論、反感。

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