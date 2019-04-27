槓廢核遊行 國民黨：未來恐年增2500億發電成本

2019-04-27 16:46

〔記者施曉光／台北報導〕民進黨今天動員參加廢核遊行，並以文宣訴求「為了下一代、核電不再來」，國民黨副發言人黃心華指出，多年來，全體國民已經為了民進黨的意識形態及其神主牌，付出了莫大的國安成本、社會成本及機會成本，而且未來每年恐將新增2500億元的發電成本，相當於每年多花6條台北市信義線捷運的造價，若能省下這筆錢，就可以推動更好的社會福利，建構長照體系，建設更多都會捷運，甚至可購買更多軍備，並且也不必粗暴地狂砍軍公教年金。

黃心華說，民進黨文宣強調「為了下一代、核電不再來」，諷刺的是，去年重啟核二的正是蔡英文所任命的行政院長賴清德，更別提未來高漲的發電成本、再生能源引發的環境衝擊、空污風險的累積，以及僅有10天的天然氣安全存量，綠電供電量起伏不定，對在地電網的衝擊等諸多致命危機，才是真正會抹殺下一代生存權利的夢魘。

他說，合理穩健的能源主張，應該均衡兼顧確保核安、穩健減核、打造低碳綠能環境、逐步邁向非核家園，對於能源安全訴求不應只是狹隘檢視核安，更應同步涵蓋供電穩定、價格合理，呼籲蔡英文總統公平看待各種發電方式的優缺點，並且用同樣的邏輯，來比較各種發電方式所產生的廢料處理成本與健康風險。

黃心華強調，近期火力發電全開，造成空氣品質惡化，目前我國每年新增肺癌的病患人數高達1萬3000人，肺癌而死亡的人數高達9000人，蔡英文不應為了動員選票，而盲目擁抱廢核神主牌，應該拿出務實手法，有效解決因為空污而累積出數以萬計的罹癌病患及其家屬們所受到的病痛摧殘，更不應為了選舉利益而選擇性的視而不見。

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