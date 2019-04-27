「韓」流退燒？挺韓誓師大會稱1.6萬人 警估計未破萬人

2019-04-27 16:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「韓」流退燒？挺韓民眾今於韓國瑜市長勝選的鳳山區空地舉辦「歡樂感受新台灣」誓師大會，大家高喊「韓國瑜選總統」，讓「台灣安全、人民有錢」，現場旗海飄揚、熱鬧滾滾。

主辦單位宣稱現場有1.6萬人，但警方估計未破萬人，是否意指「韓」流退燒？主辦人前鳥松里長聯誼會主席陳清茂否認「韓」流退燒，單憑他一個人的力量，只靠網路發佈訊息，並未發起動員，有1.6萬人站出來，活動會到今晚9時，應可達到3萬人。

陳清茂強調韓國瑜現在是市長，擔心有人講閒話，不方便參加活動，對外公開不會參加，他也支持他的決定，避免韓國瑜因參加活動，被人抹黑及扭曲事實。

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