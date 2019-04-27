韓國瑜回應4千萬疑雲 學者哈哈大笑：沒有人格的人！

2019-04-27 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨立委蔡正元日前爆料，表示國民黨主席吳敦義曾募款4千萬元交給高雄市長韓國瑜作為競選經費，引起風波。韓國瑜「消化資訊」後，今日發表聲明，稱自己不是愛財之人，並表示吳敦義已幫他澄清。對此，政大地政學系教授徐世榮表示：「哈哈，真是個沒有人格的人」！

徐世榮在韓國瑜發表聲明前，就在臉書PO文表示「看韓國瑜人格值多少？」徐世榮認為，關鍵不在於吳敦義是否有親手拿4千萬給韓國瑜，而是在於企業界是否有捐這4千萬給韓國瑜。所以，若韓國瑜有收受這4千萬捐款，而這4千萬捐款又是來自於吳敦義的勸募，「那請問韓國瑜是否也應辭掉高雄市長呢？期待韓國瑜今日的說明。」

針對4千萬疑雲，韓國瑜原本表示，若有此事，願辭去高雄市長一職，在吳敦義坦言「有捐是事實後」，韓又改口「要消化一下資訊」。今日韓國瑜提出4點聲明，表示昨天頭昏腦脹無法說清楚，才選擇在今日回應，他回去看了一下，感謝吳主席已經替他澄清絕對沒有交給他4千萬，並表示自己在去年11月8日就關閉帳戶，要求支持者不要再捐款，稱自己「絕對不是貪財之人」，因此對蔡正元的指責完全沒辦法接受。

在韓國瑜發表回應後，徐世榮也立刻在臉書轉貼本報相關新聞，並發文表示「哈哈，真是個沒有人格的人」！隨後徐世榮也再次發文，針對韓國瑜選前喊出的口號諷刺表示，「原來真實的故事不是只有一碗滷肉飯及一瓶礦泉水」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/