小英、柯P前往松山慈祐宮祝賀媽祖聖誕 時間錯開沒碰面

2019-04-27 12:22

〔記者楊心慧／台北報導〕松山慈祐宮慶祝天上聖母聖誕，今上午大批民眾湧入祝賀，總統蔡英文早上9時55分到場，台北市長柯文哲則在10時50分抵達，兩人時間錯開，並沒有碰頭，但皆感謝松山慈祐宮長年對地方的貢獻，祈求媽祖保佑台灣。

蔡英文、柯文哲的互動備受關注，雖兩人上午都前往松山慈祐宮，但時間剛好錯開，並無碰面，蔡英文9時55分到場後，祭拜、致詞完便趕往下個行程，柯文哲則是在10時50分到場，祭拜完後留在慈祐宮吃午餐才離去。

蔡英文致詞表示，媽祖是台灣重要信仰，每年3月都是媽祖的重要活動，民間說法是3月瘋媽祖，慈祐宮保佑地方200年，感謝慈祐宮在保佑地方之餘，作了不少公益，展現媽祖慈悲精神，希望媽祖能夠繼續照看台灣，讓台灣風調雨順、國泰民安。

柯文哲致詞表示，感謝松山慈祐宮每年捐贈救護車、消防設備等，持續投入公益，他今天到場上香祈求媽祖保佑風調雨順、國泰民安，最後祝福三獻大禮順利，遶境活動圓滿順利，也祝福大家身體健康、闔家平安。

松山慈祐宮表示，今天三獻大禮後，明天下午2時到晚上9時，宮前八德路四段、松山路（八德路到松隆路區段）將封路，於傍晚5時30分到晚上7時30分舉行「日本東京高原寺2019阿波舞公演」，共有160名舞者、樂師表演日本傳統盆舞。

松山慈祐宮指出，4月29日、30日兩天舉辦媽祖遶境十三街庄，預計參與人數可達1200人，共為35輛車，沿街將會有傳統藝陣表演，歡迎民眾參加。

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