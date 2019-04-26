黨內亂鬥！嗆蔡正元丟韓國瑜泥巴 羅智強扯到周玉蔻

2019-04-26 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨立委蔡正元爆料，國民黨主席吳敦義曾募款4000萬元給高雄市長韓國瑜當競選經費，批韓流只是「烏合之眾」；韓國瑜今天上午則否認，強調若真有此事願辭去市長。對此，力挺韓國瑜的北市議員羅智強痛批蔡正元，「扯東扯西，道聽途說，亂丟韓國瑜泥巴，你是周玉蔻上身嗎？」

羅智強今天在連發多篇文章酸蔡正元，「一個月前還愛韓愛得要死，現在卻砍韓砍得要命」，痛斥他是冒牌韓粉，並舉出蔡正元先前說法，稱韓國瑜「把台面上阿狗阿貓都比下去」，現在則爆出4千萬競選經費消息攻擊韓國瑜、「血口噴人，令人怒之極！」甚至還要蔡正元「出來給交待」。

羅智強認為，若蔡正元拿不出證據，進而無法交待的話，就請向韓國瑜道歉，依韓市長的雅量，也不會再追究。他還砲轟蔡正元「扯東扯西，道聽途說，亂丟韓國瑜泥巴，蔡正元你是周玉蔻上身嗎？有沒有一點肩膀？令人瞧不起！」

針對蔡正元的爆料，韓國瑜今天上午否認，表明若真有此事，願辭去市長；吳敦義上午受訪時則回應，「有捐是事實」，其中也包含高雄，但自己都沒經手。韓國瑜傍晚時表示，他要回去消化資訊，明天統一回答。

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