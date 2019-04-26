銅鑼灣書店前店長林榮基來台流亡 盼延續書店事業

2019-04-26 19:14

〔記者彭琬馨／台北報導〕香港銅鑼灣書店前店長林榮基為躲避香港修訂「逃犯條例」後，可能遭港府無故送往中國受審，決定到台灣定居，昨已平安飛抵台灣。林榮基今受訪時表示，還是希望能在台灣找到書店相關的工作，「因為我也沒別的本事」；林榮基並說，決定來台灣沒別的原因，這裡有自由的空氣、也不會被別人跟蹤，「我就是喜歡台灣」。

港媒報導，因擔憂港府近期擬修訂「逃犯條例」，若通過修正案，可能被送往中國受審，林榮基在昨天搭機來台，今並現身台北街頭受訪。林榮基說，他打算利用拿到簽證的期間來台找工作，如果可以的話，還是希望能從事書店相關的行業，他並說自己上午已與多位朋友會面，打算重啟先前為能成功的開書店計畫。

林榮基受訪時並強調，他來台灣定居的計畫與台灣政府無關，目前也沒有跟任何政府相關的人接觸、也不需要政府協助。

2015年10月底，林榮基和銅鑼灣書店的老闆、員工等5人先後失蹤，最後確定被北京當局逮捕，中國指控林榮基等人非法經營、販賣書籍，林榮基在遭中國羈押8個月後，於2016年6月返港。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/