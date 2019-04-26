香港銅鑼灣書店長要移民台灣 陸委會：提供必要協助

2019-04-26 18:58

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港政府將通過「逃犯條例」，為中國引渡政治犯開大門，香港銅鑼灣書店店長林榮基擔心自己「被消失」，決定移民台灣，並於昨天搭機來台。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，若林榮基有需要協助的地方，政府會提供必要協助。

邱垂正指出，林榮基此次來台，是以洽談工作做為入境申請，政府給予一個月的停留時間，不過，港澳人士來台申請長期居留，必須依照「香港居民在台居留定居許可辦法」規定，台灣是法治國家，因此林榮基仍必須依照相關規定，遵既有機制，提出申請。

事實上，林榮基曾計畫在台北西門町重開銅鑼灣書店，不過，計畫最後卻喊停，他去年8月接受本報訪問時，證實因為有「紅色勢力」介入，他當時透露，在台北召開銅鑼灣書店重生記者會時，當時有2名自稱是美加民運團體駐台北辦事人員告訴他，已在台灣註冊「銅鑼灣書店」商標，若他使用會有版權問題，他們提出共同經營書店的要求，但他沒有答應。林榮基在美國的朋友告訴他，這個民運團體背後有「紅色勢力」。

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