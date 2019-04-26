提案挨轟「中國人的長照天堂」 藍委急撤案

2019-04-26 11:05

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨立委黃昭順、顏寬恒日前提出「兩岸人民關係條例第十六條修正草案」，擬開放中籍人士以長照等名義來台定居，此提案原排定今日進立法院院會一讀，但因不少網友質疑此修法將讓台灣變成「中國人的長照天堂」，立法院長蘇嘉全稍早宣布提案已撤回。

根據黃昭順等人的提案內容，受到中國一胎化政策影響，在台中國籍移民的雙親若年歲漸長、患疾在身，恐怕將無人照料，此外若因工作或其他要務而無暇照顧親生子女，也亟需在中國的雙親協助照護，因此希望希望「基於人道考量」放寬家屬來台定居的標準，只要符合我國「長期照顧服務法」第3條的第1到3款情形，皆可申請來台定居。

此提案近日引起不少網友批評，有網友更發文質疑，先前曾發生國防部單身宿舍遭中國人違法佔用營業的情形，甚至還有「中國籍前夫」入住，而此修法條文將讓這些人全部就地合法，讓中國人可以直接來台「Long Stay」，還可以申請定居、身分證。

該提案原排在今日立法院院會報告事項第3案，但立法院長蘇嘉全稍早宣讀提案時表示，因提案委員來函撤回提案，已同意撤回。

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