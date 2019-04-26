7台籍嫌犯跨境詐騙 中國法院最高判處11年徒刑

2019-04-26 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省廣州市中級人民法院25日針對包含多名台灣人在內22名涉及跨境電信詐騙案的台灣人進行二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判，以詐騙罪判22人有期徒刑11年至1年不等，並處以罰金。

據中新社報導，二審法院的判決書指出，包含崔培明等7名台灣籍主犯在內的22人犯罪集團，以非法佔有為目的，組成犯罪集團，於2016年7月至8月在亞美尼亞首都埃里溫冒充司法機關工作人員，並向不特定多數的中國公民撥打電話、發送事先製作的語音包，謊稱被害人個人信息洩露被他人用於洗錢或詐騙等違法犯罪活動，在取信被害人後套取被害人銀行資金，或誘使被害人轉帳或匯款至「安全帳戶」，成功詐騙19宗，共21人受害，合計騙取人民幣124萬餘元（約570萬元台幣）。

這並非涉及詐騙的台人首次在中國遭判刑，以今年來說，2月間就有包含32名台灣籍男子在內的42人詐騙集團，遭廣州市中級人民法院二審公開宣判，以詐騙罪分別判處首謀陳建志等人14年至2年6個月不等徒刑。

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