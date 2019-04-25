李佳芬早知有150萬？ 黃光芹嗆：我禁得起考驗

2019-04-25 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕黃光芹昨（24）日指韓國瑜的太太李佳芬領走了「跟著月亮走」的版稅150萬元，李佳芬因而出面說明表示「後來問出版社才知道有150萬」，沒想到今晚黃光芹再度發文砲轟，暗指李佳芬「早就知道有這筆錢」。

資深媒體人黃光芹昨（24）日指李佳芬領走「跟著月亮走」的版稅150萬元，李佳芬 解釋扣掉相關費用只拿到70幾萬元；黃光芹今（25）晚在臉書發文，表示「時報出版先結了2萬本、90餘萬給她（李佳芬），扣除稿酬20萬元，為李佳芬所謂的70幾萬元」，強調李佳芬曾向出版社催促後續的結算，依照目前的銷售總量結算，總額應為150萬元，並隔空向李佳芬呼籲公佈所有的簡訊，直呼「我禁得起考驗」。

黃光芹也說，李佳芬表明願意將版稅都捐做公益，「終於歡喜落幕」，也說「日後會支持理佳芬將所有海內外版税收入化為公益，才符合她一貫的公益形象」。

網友看了紛紛留言力挺，表示「如果不提的話，真的是錢入戶頭、船過水無痕，這對夫妻，還覺得理所當然」、「怎麼那麼不誠實，這樣子還要當第一夫人」、「非本心的善意不是善意，根本是不情不願的捐公益」、「沒有好操守！怎麼敢大聲！」。

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