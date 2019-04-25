法巡防艦通過台海 立委：有助台灣安全

2019-04-25 18:23

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國媒體揭露，法國海軍「葡月號」巡防艦（Vendemiaire）4月6日通過台灣海峽，引發外界關注，雖法國、美國與我國國防部皆低調以對，但立委認為，此舉對於維持台海國際化海域、確保台灣安全穩定具正面影響。

「葡月號」為法國海軍六艘「花月級」（Floréal-class）巡防艦的一員，1993年服役至今，滿載排水量約3000噸，主要用於遠洋巡弋，武裝配備則較為薄弱。而「葡月號」穿越台灣海峽後，根據法國駐日本大使館官方推特透露的訊息，「葡月號」在今年4月10日抵達日本佐世保海軍基地。

對於法國軍艦動態，我國國防部不評論，並重申做好相關防務工作。民進黨立委王定宇則在臉書發文表示，中國海軍進行海上閱兵，包括美國、法國、英國等民主強權都未派艦參加，反而法國巡防艦「葡月號」罕見穿越台海。而這些行動早在去年的「香格里拉對談」就可見到端倪。

王定宇認為，除了表態支持美國海軍「自由航行行動」，更是維持台海國際化海域、確保台灣安全穩定，不讓中共將台海內海化企圖得逞，對台灣的安全、經濟發展都將是正面影響。

台灣智庫諮詢委員董立文表示，從此事可見，除了美國、澳洲軍艦外，法國等國已把台灣海峽視為國際航道，等於否認「台灣屬於中國一部分」、「台灣海峽是中國領海」的具體行動。

至於未來其他國家是否有類似作為？董立文認為，現在雖不能研判，未來是否有他國軍艦再行經台海，但從英國政府多次宣布，未來會有一艘航空母艦到太平洋一帶航行，印度政府也有類似宣示即可研判，這些週邊相關國家，其實離台灣越來越近，也是國際社會運用軍事實力，向中國說「不」的行動。＃

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