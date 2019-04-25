佔中九子遭判刑 賴清德：一國兩制就是併吞台灣！

2019-04-25 13:23

〔記者蘇芳禾／台北報導〕為爭取普選，2014年的香港佔中運動佔領香港金融區中環的交通要道，佔中九子24日遭判刑，前行政院長賴清德今天於臉書指出，這證明北京承諾給予香港人民「一國兩制」，只有「一國」、沒有「兩制」，也讓台灣人民對習近平1月2日提出所謂「一國兩制的台灣方䅁」看得更透徹。「一國兩制」就是「一個中國原則」、就是統一、就是併吞台灣！

民進黨黨內總統初選持續進行中，前行政院長賴清德挑戰現任總統蔡英文，蔡英文昨天晚間上當紅網路脫口秀節目「博恩夜夜秀」，蔡在節目中除了溫情向前行政院長賴清德喊話「1加1一定大於2」，也表示2020是有關民主價值的選戰，「蔡英文是唯一的選擇」，「2020的選戰是我們要堅持，有一個自由、民主、獨立、主權的現狀呢，還是要走上一個被統一的進程？」引起現場一片歡呼。賴清德今天下午則透過臉書發表對香港佔中九子遭判刑的看法。

賴清德指出，「民選總統」是過去台灣民主運動和民進黨創黨以來最核心的訴求。台灣人民在1996年終於實現「直選總統」的民主願望。這也是他最早「棄醫從政」、擔任國大代表時，致力奮鬥的目標。

賴清德也表示，台灣人民比香港民眾早了20多年就能透過民主選票，選出自己的國家領導人，享有現在的自由、民主與人權。「民主絕非與生俱來，民主要勇敢無悔爭取」。民主是每一位自由、勇敢台灣人的「精神食糧」和「天然DNA」。如果失去民主，就像呼吸不到空氣，不能自由批評政府，這絶對不是台灣人能夠接受的！

賴清德進一步說，5年前香港「佔中運動」引發的「雨傘革命」受到當年台灣「太陽花運動」的啟發。當時勇敢、獨立的台灣年輕人站出來，喊出「自己的國家自己救」！這是台灣年輕世代對台灣認同的自然覺醒。香港年輕世代想藉著「雨傘革命」爭取香港民主開放，結果遭到北京殘酷的扼殺。台灣除了要更堅定支持香港和其他威權國家人民「爭民主、拚自由」，更要珍惜、深化台灣民主的可貴成果。

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