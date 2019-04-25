友我國家有望提案挺台參與WHA 外交部：Never say never

世衛大會5月登場，外交部今天表示，已有超過10個友邦為台灣提案，並會陸續增加；此外，國際社會今年挺台力道強，對於會否有理念相近國家也加入為我提案？外交部表示「Never say never.（永遠別說不可能）」，不排除此可能性。（資料照）

2019-04-25 12:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛大會（WHA）將於5月登場，台灣今年獲邀機率仍低。外交部今天表示，已有超過10個友邦為台灣提案，並會陸續增加；此外，國際社會今年挺台力道強，對於會否有理念相近國家也加入為我提案？外交部表示「Never say never.（永遠別說不可能）」，不排除此可能性。

WHA進入倒數計時，台灣已經連續兩年被拒於門外；世衛組織（WHO）日前甚至以「兩岸不和解」為由，表示台灣不用期待獲邀，外交部也坦言情勢困難，獲邀機率不高。

外交部國組司司長陳龍錦今天出席例會，說明WHA推案情形。陳龍錦說，今年國際社會挺台力道強，包括美國、英國、加拿大及歐盟行政與立法部門都陸續公開力挺台灣有意義參與WHA，歐洲議會也首度串連英國、法國及德國等國會友台小組主席聯袂致函WHO幹事長譚德塞支持。

陳龍錦也補充說，友邦也陸續啟動為我致函提案動作，目前已有超過10個友邦完成提案手續，另有部分友邦還在作業中。提案為要求大會將「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」作為會議補充項目列入提案。提案也訴求說明，台灣從2017年開始就沒有獲邀參與，損及國人健康權益，也造成全球衛生安全體系的漏洞，台灣貢獻有助於實現WHO願景，呼籲WHO承認台灣具有與其他國家參與的平等權利。

WHA大會受理提案程序將於5月中旬截止。媒體提問問及，理念相近國家支持台灣有意義參與，此次會否加入提案挺台行列？陳龍錦對此正面回應說，「目前還沒，但never say never！」不排除此可能性。

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