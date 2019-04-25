雄三飛彈誤射事件 131艦隊長少將記過2次

2019-04-25 11:45

〔記者吳政峰／台北報導〕金江軍艦2016年間在高雄左營軍港演習時誤射雄三飛彈，擊沉遠在澎湖海域作業的高雄籍翔利昇漁船，造成一死三傷，舉國譁然，公懲會審理後認為9名軍官未善盡監督指揮，依責任輕重判艦長林伯澤少校與林清吉上尉降一級改敘；131艦隊長胡志政少將記過兩次；其餘6人記申誡。

公懲會指出，林伯澤、林清吉、胡志政、許秉立（艦指部作戰科作戰 訓練官）、李連仁（艦指部作戰科科長）、林明華（艦指部作戰處處長）、曾紀郎（海軍教育訓練暨準則發展指揮部測驗考核中心飛彈測驗士）、李光敏（海軍教育訓練暨準則發展指揮部測驗考核中心上校主任）、史建斌（海軍教育訓練暨準則發展指揮部測驗考核中心上校主任）等9人未能確實辦理訓練及落實考核，且不符資格即申請甲操測考，後續審核機制未落實，火線安全接頭管理悖離法令與未盡監督管理職責。

公懲會認為，雄三飛彈為超音速反艦飛彈，是我國重要的軍事武器，為使充分發揮制敵戰力，艦艇、艦隊相關人員應熟悉飛彈系統架構、操控人員職掌、操作程序、指揮管制系統等流程，並應定期實施訓練、演訓、測試及執行臨時賦予的指定任務，但被付懲戒9人的違失行為，將導致公眾喪失對軍事單位執行職務的信賴，為維護公務紀律，有懲戒必要，依情節輕重論懲。

監察院移送公懲會的彈劾文指出，林伯澤、林清吉、胡志政、李連仁、林明華未依法善盡指揮監督及安全訓練責任，導致金江軍艦工作紀律廢弛，於甲操測考當日違反安全規定領取過量火線安全接頭，並裝接真彈進行箱組飛彈測試，復無幹部於現場督導，任由中士高嘉駿（經國防部核予記「大過兩次」）獨自一人在作戰模式操作，致誤射飛彈，釀成大禍。

林伯澤、林清吉未符規定申請甲操測考，許秉立及李連仁亦未確實審核甲操測考申請人資格，且未經逐級呈核並經批准，即將甲操測考報進名冊電送艦指部，該部少校計畫參謀官尤志賢雖將金江軍艦甲操測考資格剔除，然因文書作業疏漏，致該艦仍違反規定，如期參加甲操測考，而林明華身為業管主管，雖得知悉此一事實卻未及時導正制止。

李光敏、史建斌、曾紀郎未能依據安全守則確實檢查，及時糾正受測單位重大危安舉措，造成其錯誤認知甲操測考靜態檢查應將火線安全接頭裝接真彈，涉有怠行職務，督導不周之過失。

本案發生在2017年7月1日，高嘉駿獨自在戰情室操演，自稱為了熟悉操作程序才會誤射飛彈，造成一死三傷悲劇，高嘉駿被判刑1年6月，死亡的船長與受傷的船長兒子獲國賠3484萬，事發後相關軍官均調職並接受處分，為我國史上最離奇的誤射事件。

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