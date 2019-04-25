又收割？陳菊動土工程 竟成韓國瑜政績！

2019-04-25 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市立圖書館文創會館在2016年、高雄市長為陳菊時開始動土。陳菊參加動土儀式時，曾強調此案是亞洲新灣區首次有民間投資，也可期待由此開啟公共建設帶動民間建設意願。不過24日韓國瑜出席上樑典禮，卻有媒體報導稱讚韓國瑜打造全台首座圖書館旅店文創會館。有粉專就對此怒轟「別人的政績，韓導戴一頂工地帽去給媒體拍一下，就把政績收割走了」！

高雄市圖書總館第二期文創會館BOT案，是由高雄市政府與台灣人壽攜手，投資逾30億元，打造地上27樓、地下6層的圖書館旅店，內部規劃有書局、電影視聽娛樂、會展、文創市集、人文旅館、餐飲等設施，台灣人壽特許營運50年期間，預估可以為市府帶來總計超過40億元效益，這些收入也將挹注圖書館營運、維護與管理，提升公共服務品質，預計109年開始營運。

韓國瑜24日出席高雄市立圖書總館共構會展文創會館上樑典禮時表示，上任以來，市府團隊首要任務就是拚經濟，高雄市張開雙手歡迎產業投資，他也相當看好8個月後即將開張的文創會館前景，也有媒體報導此事時，稱讚韓國瑜「打造全台首座圖書館旅店文創會館」。

對此，粉專「打馬悍將」諷刺表示，「對啊，韓導能做的，花媽都做完了，所以韓導可以去選總統了」，接著他更怒轟「別人的政績，韓導戴一頂工地帽去給媒體拍一下，就把政績收割走了」！

對此，網友紛紛留言表示「對對對...愛河還是韓國瑜挖的咧」、「真不要臉」、「除了旅遊、喝酒、睡覺！重點的邀功也很厲害！」、「憑韓國瑜那死德性，他會去蓋圖書館？」、「搶功勞天王」、「唬爛作秀收割很會騙啦」、「就這樣把政績偷走了」。

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