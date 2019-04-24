F1賽車沒了？ 高雄觀光局長鬆口：有可能不會做

2019-04-24 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕針對高雄市到底有無機會引進F1賽車，高雄市觀光局長潘恆旭今受訪時表示，目前已有民間業者到上海和F1接觸過，但「也有可能不會做」，能否順利引進仍要看投資者意願，引發網友熱議。

潘恆旭今年2月25日曾放話，4月中他要去上海見F1賽車英國總部的代表，同時也會提出亞洲城市街道賽在高雄的申請，不過由於觀光局4月13、14日正在愛河舉辦野餐派對，潘恆旭最後只好派出民間業者前往上海洽談。

至於F1賽車的進度到底如何，潘恆旭在今（24日）受訪時則表示，後續F1將派代表到高雄勘察，但「也有可能不會做」，能否順利引進，仍要看投資者意願。

由於先前高市府許多政見都被打臉，許多網友都不相信這次F1賽車會實現，紛紛留言「被打臉一次不夠還來啊？」、「這次辦不成要用什麼理由」、「笑死，又是一句廢話了」、「市長都要北漂了，賽馬賽車還要演下去喔？」、「不懂F1的大外行撒這種白痴謊話一戳就破」、「F1一直以來都是用國家去簽的，還是你要用中國高雄簽？」、「翻譯：要看有沒有人出錢啦～沒有的話也有可能不會做」。

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