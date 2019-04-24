國民黨自製潮T涉抄襲 自家人看不下去要求「踹共」

2019-04-24 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨日前召開「2020 WE SHALL RETURN」KMT潮T發表會，彰顯國民黨欲重返執政的決心，不過卻被質疑T恤的設計有抄襲嫌疑，更被指出和美國總統川普的競選衣相似，連自家人都看不下去，要求出面回應設計來源，否則應將此商品「立即下架」。

打馬悍將臉書粉絲團PO出一張對照圖，將國民黨潮T與2016年川普競選總統時的衣服logo相比，質疑國民黨推出的新衣服，怎麼與川普的那麼像？

不僅被網友及粉絲團質疑，連國民黨自家人，曾任國民黨青年總團長暨青年指定中常委的劉昱佑，也在臉書發文，表示無論是顏色、年份安排與周邊框線，都有很高的相似程度，他說，希望黨中央能夠主動揭露設計來源，如有未經授權的參考、再製，應將此物立即下架。

網友回應「廢死了，沒有版權意識嗎？」、「根本加粗加大再換個字，連色號都懶得改」、「只能說沒創意」、「抓到」另有網友說：「這種版型PPT上就一堆樣板了，不過一個有美國代表的元素星星，但另一個看不出有導入中華民國元素...該檢討。」

也有網友緩頰說：「國民黨的色系就是藍白紅，用到其他的顏色反引爭議...抄襲完全談不上，若說參考有可能。」不過劉昱佑則表示，由於有爭議，就算不是抄襲，還是要出面澄清一下比較好。

國民黨日前舉行「2020 WE SHALL RETURN」KMT潮T發表會。（圖擷自中國國民黨KMT臉書）

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