頸椎傷患術前遭獄方移監 監委申請調查

2019-04-24 11:53

〔記者黃欣柏／台北報導〕監察院日前接獲一名黃姓受刑人陳情，指去年3月間他同意台中監獄附設培德醫院進行頸椎手術，術前卻被移監到台南監獄，而南監也未考量他的身體狀況，將他配置到一般工作場域作業，使他身心遭受極大痛苦。對此，監察委員高鳳仙上午宣布已申請自動調查。

根據黃姓受刑人陳情，他去年3月向培德醫院神經外科醫師表示願接受頸椎手術，也在頸椎支架健保給付申請書上簽名，但中監明知他將接受手術，卻仍將他移監至南監，導致黃未能及時接受手術治療。

此外黃姓受刑人也控訴，他被移往南監服刑後，獄方未考量他右肩肢障、頸椎受傷，仍將他配置在正常受刑人的工作場域作業，使他受到極大的痛苦，後來他戒護外出到台南市立醫院就診，結果該醫院神經外科醫師告知他即使進行手術也未必能夠痊癒，並拒絕開立轉診單讓他到其他醫療院所尋求醫療，明顯損及他尋求醫療的權利。

對此，監委高鳳仙今表示已申請自動調查，將深入了解中監有無妨害醫療之行為、南監對黃姓受刑人的配置有無不當，以及受刑人接受醫療時有無尋求第二意見的機會。

高鳳仙指出，如果黃姓受刑人已經被醫師安排手術，根據「監獄受刑人移監作業要點」等規定應不能移監，此外黃姓受刑人領有身心障礙手冊且患有頸椎傷疾，在正常人的作業環境工作也恐增加負荷，雖然受刑人的人身自由遭到限制，但健康權益仍應予以維護，為保障陳情人的權益，本案確有探究及了解之必要。

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