韓國瑜稱台灣沒軍法 國民黨前立委：這話不太精確

2019-04-23 21:48

〔記者王俊忠／台南報導〕對於高雄市長韓國瑜日前受訪時說，台灣沒有軍法，就算國防預算經費再多，也像是「太監穿西裝」，此話一出，引發國內軒然大波，總統蔡英文要韓把國軍是太監這話收回去。前立委高思博今晚在臉書直播先替韓國瑜緩頰說，這是在比喻，並非說國軍是太監；但他話鋒一轉，認為韓國瑜說台灣沒軍法這句話是「說得沒那麼精確」。

高思博替韓國瑜緩頰表示，韓國瑜的意思是「沒軍法、不成軍隊」，軍隊沒有力氣，就算買再多武器也沒用，就像是「太監穿西裝」，這是韓的比喻說法，並不是說國軍是太監，請蔡總統不要誤解。

高思博認為，韓國瑜所說「台灣沒軍法」這點是值得探討，韓的這句話或許沒講的很精確，有法律學者批說「台灣軍法都在啊，怎會沒有軍法」，其實，韓要講清楚的話，這句話應說「台灣是沒有軍事檢察署、軍事審判庭」，但法律學者挑韓說話的毛病是沒意義的！

自稱曾在軍法單位服役的高思博說，沒有軍事檢察署、軍事法庭，對軍隊紀律是有影響的，一位將軍曾說，台灣目前役期短，一名士兵早上不起床，連長、營長都來叫他起床，結果這士兵對營長嗆說「把我移送軍法啊」，據了解案子移送司法機關，還沒判決確定，士兵就退伍了！反映出這對部隊長綁手綁腳、領導統御會有問題。

高思博指出，台灣取消軍事檢察署、軍事法庭是學先進的日本、德國司法制度，其實先進的美國有軍事法庭，也沒聽說有侵害人權問題。台灣要面對強敵，國情與南韓、以色列類似，南韓及以色列都有軍事法庭，重點是軍事法庭的存在要兼顧軍人人權保障，不要再發生洪仲丘事件。

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