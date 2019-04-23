準公共化托育中央補助不一 盧秀燕批：一國兩制

2019-04-23 21:53

〔記者張菁雅／台中報導〕中央推動準公共化托育政策，解決少子化問題，台中市議員黃馨慧今天質詢時說，因為準公共化托育預算暴增約300億元，中央要求台中市保留原編預算1/2，作為計畫總體經費，相當不合理。台中市長盧秀燕說，中央對各縣市政府補助「一國兩制」，她已要求財政局擬好說帖，她將到中央要錢，請中央全額補助。

黃馨慧說，準公共化托育政策預估經費預算從89億元，暴增至389億元，多出的300億元，按照行政院制訂「我國少子女化對策計畫」內容，台中市政府要保留原編預算1/2作為辦理計畫總體經費。以台中市去年度編列19億元就必須保留，也就是要自籌款9.5億元配合中央補助新制。

黃馨慧說，中央政策地方配合，市府還要自掏腰包，根本就是標準的「中央請客，地方出錢」，不合理也不公平，中央去年制定計畫前，是否曾和市府商量計畫有沒有重疊性？告知地方政府要自籌款？若都沒有，準公共化托育政策預算應該由中央補助款全額支付。

盧秀燕指出，中央表面上說要實施準公共化托育政策，但該政策不但對民眾、對業者、對小孩「一國兩制」，連對地方政府也是「一國兩制」，中央對絕大部分縣市都是全額補助，對台中市卻只補助一半，另一半要由台中市政府負擔？這不是嚴重歧視台中市嗎？

盧秀燕說，她今天已請財政局擬好說帖，將到中央要錢，不能讓中央準公共化政策造成對家長、小孩、公托私托業者及地方政府的「一國兩制」。

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