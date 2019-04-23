白綠合作？鄭文燦：民進黨最重要是蔡賴合

2019-04-23 14:53

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今日被問到民進黨是否思考白綠合作及蔡柯配時表示，黨內確實沒有討論過蔡柯配，蔡柯配、白綠合作都是媒體「模擬題」，他無法回答。目前民進黨最重要是蔡賴合，不是蔡柯配，蔡賴合比較重要。

鄭文燦表示，未來的總統選舉勢必是以兩大黨的競爭為主，中間地帶的獨立參選人力量會比較小一點，這是民主政治在台灣實踐的經驗，當然柯P也有相當的民調支持度，他認為柯P也是希望能夠在台北市政上留下最好的成績，像柯P最近也有討論到包括像大巨蛋的復建問題等，柯P應該是蠻頭痛的啦，至於總統的選舉柯P並沒有表示任何意見，所以他認為這是媒體創造出來的模擬題，他沒辦法回答。

有關蔡賴合部分，是不是有可能最後用全代會的方式直接去徵召蔡總統？鄭文燦表示，目前還在協調階段，新一輪的協調會還沒開，黨主席卓營泰近期內會開5人小組會議，針對未來如何讓蔡總統以及賴清德，在協調階段能夠1加1大於2，這還是我們（民進黨）的目標。

至於民進黨桃園市立委選舉提名事宜。鄭文燦表示，5月22日會完成有關初選區的提名確定，徵召區的部分會在5月22日後啟動，會做綜合考慮，推出最有勝選機會的候選人。桃園市有6個區，每個區都很重要，沒有一個區民進黨會缺席，會產生最強棒來做政黨間的競爭比較。

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