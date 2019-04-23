韓國瑜將表態2020 王金平：韓回國後沒聯繫過

2019-04-23 10:09

〔記者陳昀／台北報導〕高雄市長韓國瑜預計11點出面針對2020總統大選表態，外界預測參選可能性高、但不會參選初選；對此，已表態參選且曾在韓三山造勢大力幫忙的前立法院長王金平受訪表示，不管韓國瑜宣布什麼，都予以尊重，並強調，韓國瑜回國至今，兩人完全沒有接觸，黨主席吳敦義也還沒約自己見面。

對於韓國瑜將宣布要不要選總統，王金平指出，不曉得韓國瑜真正的狀況，韓不管怎麼宣布、宣布什麼，都予以尊重；韓從回國到現在，兩人都沒有通過電話、接觸過。對於黨中央可能讓韓國瑜被動進入民調選項，先前曾批評特邀不公平的王金平說，「黨怎麼做，我們怎麼尊重」。

過去曾說自己和韓國瑜心靈相通的王金平，今天被問到若韓參選會不會影響自己選情？王金平笑說，沒有關係啊，大家公平競賽，還是老話一句，兄弟登山、各自努力；記者追問「會傷感情嗎？」他說，不會啊，依照提名機制去走，應該大家都可以接受。

至於韓國瑜太太李佳芬說「被人背後開了一槍」可能是指國民黨主席吳敦義或宣布角逐初選的鴻海董事長郭台銘？王金平說，不清楚；另針對金融時報將郭台銘比喻為「破壞之王」，王金平也說，不予置評。

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