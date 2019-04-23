若郭台銘對決蔡英文？ 上海交大學者：會被招招致命

2019-04-23 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨郭台銘宣布投入藍營總統初選，近日來透過臉書與總統蔡英文隔空交火；中國上海交通大學研究員黃宗昊不看好郭台銘選情，他認為郭的「軟肋」會被「招招致命」，選情「叫好不叫座」。

中國多家媒體轉載上海交通大學台灣研究中心研究員黃宗昊的這篇評論，他指出，即使郭台銘贏了初選，但和蔡英文對決是否會勝出則存在極大疑團，郭台銘的致命軟肋就是在中國龐大的鴻海集團，目前台灣的政治氛圍相當在意親中的人事物，一旦台灣民眾心有疑慮，郭台銘想贏沒那麼簡單。

黃宗昊提到，郭台銘雖在商界表現出色，但其素人參政的背景不可與柯文哲同日而語，有些人會用柯P當作郭台銘的借鏡，但縣市選舉與全台選舉仍舊有區別，在這麼短的時間內要組織國民黨打大規模選戰，恐怕無法占得上風。

黃宗昊補出，以美國總統川普來說，美國人對於川普執政給予的評價相當兩極，台灣民眾對於商人治國也有所疑慮，面對郭台銘選總統究竟該不該投？這些郭台銘的致命軟肋「不會等到大選時才發酵」，越接近國民黨初選就越會被拿出來討論，郭將受此衝擊。

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