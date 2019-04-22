批「武統宣講」是造謠 王希哲稱24日抵台宣揚「終極統一」

2019-04-22 16:32

首次上稿15:36

更新時間16:32（新增台灣關懷中國人權聯盟說明）

〔記者呂伊萱／台北報導〕流亡美國的中國異議人士王希哲，原訂23日在台北出席涉「武統」議題的研討會，但上週在香港轉機時卻遭遣返。王希哲今天發表聲明指台灣政府「血口噴人造謠我們是武統宣講團」，並表示若無故拒絕美國公民入境將嚴重影響美台關係；王希哲將於24日飛抵台灣。

日前武統學者李毅受邀赴台發表演說，引起軒然大波後遭驅逐出境。後又傳出中共透過統促黨安排中國學者4月底來台宣講武統。「5人武統宣講團」包括王希哲、當代智庫論壇理事長李肅、美國普林斯頓大學博士馮勝平、美國智庫中華研究所所長郭岩華以及李毅。

陸委會19日指出，這次由統派團體主辦的研討會，會議主題與宣揚「武統」高度相關，因此計劃來台與會的5名中國大陸人士，都會被列為「不受歡迎人士」。王希哲上週從美國飛香港，原定轉機飛往台灣，但原機被遣返。

王希哲今天發布聲明，公布自己將於台灣時間24日晚間6點45分飛抵台灣。

王希哲聲稱，他不願看到台海危機，才自行約了幾位海內外對台研究著名學者，希望與台灣藍綠各界意見交流，不只見藍營人士，也曾聯絡曾建元和楊憲宏等人，希望與深綠學者座談，甚至希望安排拜望李登輝先生。

不過台灣關懷中國人權聯盟今天針對王希哲飛台聲明發表澄清說，聲明中所指曾聯繫聯盟理事長楊憲宏安排座談一事，並非事實。楊憲宏與夫人均不認識王希哲先生，也未曾接過王先生來電，更不要說安排講座或安排前總統李登輝會面。

王希哲說，「五人中有一、二人持武統難免」，無非是百家爭鳴，缺了反而不好，「沒料到台灣蔡政府及陸委會如此過敏」。王希哲稱餘下三人一貫持「台海和平立場」，批評台灣政府「血口噴人」，公然造謠他們是「武統宣講團」。他說，若就此不飛台，等於默認謠言，故決定24日乘美聯航機飛台。

王希哲強調，他的立場是「希望北京政府尊重治權尚囿於台灣的中華民國政府的事實存在」，希望兩岸「諦和平協議，經一國兩府，走向中國一國良制的終極統一」。王希哲稱，中國的「特色社會主義」就是孫中山的三民主義，也是毛澤東的「新民主主義」，「孫毛鄧習完全可以打通，在國家統一前，先完成兩岸思想價值統一」；這也是他原先打算在台講演的主題。

王希哲並聲稱，郭岩華已將台灣說將禁止他們三人入境台灣一事通報美國，稱台灣若無故拒絕美國公民入境，將嚴重影響美國與中華民國關係。

王希哲更說，香港遣返他「與台灣民進黨當局心有靈犀，暗有配合」。因為王希哲反對台獨，也反對「一國兩制」，「這是北京當局所不高興的」。

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