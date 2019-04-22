被府方要求「停止造謠」 彭文正臉書撂狠話

2019-04-22 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕彭文正昨在臉書發文指控，直言「民視高層上星期五被陳菊叫進了總統府」、「他們決定用假財報把政經看民視做掉」，遭到總統府駁斥，強調彭文正所言「純屬虛構」，並要求彭停止造謠。對此，彭文正今早再度於臉書回應府方，並直言：「彭文正敬告總統府，把妳們的髒手拿開。」

彭文正在臉書中回應府方：「有沒有把民視高層『叫進』總統府？不是『叫進』？難道是『覲見』？製作假財報的『他們』是誰？自己對號入座不要賴別人。」隨後更對總統蔡英文、總統府秘書長陳菊撂下狠話：「蔡英文陳菊妳們這些人，不配跟我談『新聞倫理』，連談做人的倫理都不配，我徹底瞧不起妳們。妳們的所作所為，在西方法治社會，不是永久退出政壇就是鎯鐺入獄；不要利用台灣民主的盲點，一手遮天，為所欲為。」

不過彭文正的貼文引起網友正反論戰，有網友在底下留言表示支持彭文正，但也有不少網友留言批評：「一個台派節目竟然把自己搞成中天之流者，彭先生果然有過人之處。」、「引述他人話有證據嗎？有證據就去按鈴控告吧，勇敢一點。」、「假正經」、「如沒有就提告…不然就是心虛！」、「貴節目倫理更糟糕。」

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