2020總統大選民調：賴清德領先韓國瑜、柯文哲

2019-04-21 10:02

〔記者謝君臨／台北報導〕2020大選距今剩不到一年，根據民調顯示，如果是前行政院長賴清德、高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲3人競爭，賴以3成3支持率一馬當先，領先韓2個百分點，領先柯5個百分點，但民進黨若換成總統蔡英文，韓國瑜以3成6支持率一支獨秀；本次民調尚未納入日前宣布投入國民黨初選的鴻海董事長郭台銘。

台灣民意基金會今召開「台灣總統選民看蔡賴之爭」全國性民調發表會，是基金會第35次每月例行的重大議題民調，由基金會董事長游盈隆主持並主講，會中並邀請丁庭宇、林嘉誠2名資深學者與談。

根據民調顯示，關於2020總統大選，如果是賴清德、韓國瑜、柯文哲3人競爭的局面，賴清德以3成3的支持率一馬當先，領先韓2個百分點，領先柯5個百分點。這是一個較典型的、競爭更激烈的三足鼎立態勢，可以稱之為「3個百分點內的爭霸戰」。總統候選人本身是決定競選過程與結果的關鍵因素。

另，如果是蔡英文、韓國瑜、柯文哲3人競爭，民意顯示，目前韓以3成6的支持率一枝獨秀，領先柯、蔡各8個百分點；這是一個明顯向韓傾斜的三足鼎立狀態，柯的社會支持熱度還在，也因此得以和民進黨籍現任總統蔡英文分庭抗禮，但雙雙落後韓8個百分點，是一段不小的差距。

本此訪問期間是今年4月15、16日；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1072人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。

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