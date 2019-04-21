韓批沒軍法 學者、律師齊打臉「完全不知在說啥」

2019-04-21 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前談起國防議題，批評台灣軍隊沒有軍法，增加國防預算無濟於事，如同「太監穿西裝」。學者林志潔及律師林智群對此都在臉書發文反駁，林志潔更指「沒有什麼軍法被廢這種事。完全不知道在說啥。」

韓國瑜日前訪美時與與美國駐阿富汗大使艾江山會面，近日韓接受媒體採訪時說，艾江山認為台灣國防預算太低，當時他回說，台灣沒有軍法，導致軍隊戰鬥力低落，即使國防預算增加再多、買再多武器都沒用，「就像太監穿西裝，即使穿上Armani還是太監」。總統蔡英文為此不滿，要韓把話收回去，韓卻反駁還嗆「我當過兵、妳沒當過兵！」

針對韓的說法，交通大學科技法律學院教授林志潔今日在臉書發文指出，「廣義軍法有二，一個是程序法，指的是軍事審判法，一個是實體法，指的是陸海空軍刑法。實體法一直都在，只是在非戰時，對現役軍人用一般刑事訴訟程序，處理犯陸海空軍刑法的犯罪；軍事審判法也在，只是在平常不會用。沒有什麼軍法被廢這種事。完全不知道在說啥。」針對有網友在底下留言「跟喜韓兒認真就輸了XD」、「教授小心被韓粉圍剿」，她則表示，「亂傳播錯誤法律知識這我無法忍受」、「不怕，他們要戰請來。」。

律師林智群今晨也在臉書指出，現在還是在啊？只是從軍事法庭改成由一般法院審理，哪裡沒有軍法了？他也反問「我86年當兵時，就是『軍法』+『軍事法庭』，那時候國軍就比較有戰鬥力？」、「讓台灣軍隊沒戰力的，不就是馬總統一直裁軍嗎？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/